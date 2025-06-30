從貿易戰到轟炸伊朗：美國聲譽加速崩塌

中評社北京6月30日電／新華社發表文章指出，今年以來，美國先是在全球範圍內發動貿易戰，嚴重衝擊全球經貿秩序，近日又直接軍事介入以色列與伊朗的衝突，一度將地區局勢推向熱戰的邊緣。對《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際法的粗暴踐踏，對戰後國際秩序、全球自由貿易體制、國際核不擴散體系的肆意破壞，對其他國家主權、安全和領土完整以及發展權利的蠻橫侵犯……美國早已把規則與道義拋之腦後，世界正被一個沉迷于單邊主義和強權政治的霸權國家拖入危險的叢林。



無論是貿易戰，還是軍事打擊伊朗，都是美國從自身意志和利益出發的“美國優先”體現。彭博新聞社網站報導說，美國直接介入以伊衝突加劇了地緣政治風險，而全球經濟已經因其挑起的貿易戰而面臨嚴重不確定性。美國耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇撰文指出，在美國關稅政策和對伊發動軍事打擊的雙重衝擊下，本就面臨停滯風險的世界經濟面臨更大威脅。更為危險的是，美國一再突破底線，嚴重衝擊以法律、規則為基礎的國際秩序以及國際社會追求多邊主義的努力。德國《商報》網站刊文指出，美國對伊朗發動軍事襲擊，意味著兩件事情被拋棄：一是外交政策的可預測性以及對外交工作專業性與有效性的信任，另一個就是國際法。



儘管美國一些人鼓吹“霸權的勝利”，殊不知這些危險霸道的做法進一步讓其聲譽掃地、形象盡毀。美國《外交政策》雜誌刊文說，世界已經對美國單邊的帝國主義行為感到厭惡。近期多項民調結果也印證了這一觀點。美國媒體援引晨間諮詢公司的一項調查結果報導說，截至今年5月底，41個國家的受訪者對美國的淨好感度從今年1月份特朗普政府上台時的20多分降至負1.5分。晨間諮詢的報告指出，除了關稅政策，美國削減對外援助、退出國際組織和協議等行動將對美國形象造成長期損害。尼拉數據公司5月發佈的報告也顯示，美國在全球100個國家和地區的淨正面形象值降至負數。法國《亞洲雜誌》季刊主編皮埃爾-安托萬·多內撰文指出，全球對美國的評價正以驚人的速度惡化，“美國的外交混亂、背棄盟友以及‘美國優先’式的自我中心主義，已令美國領導力蕩然無存”。

