駐港國家安全公署舉行成立五周年升國旗儀式

中評社北京6月30日電／據新華社報導，6月30日，香港國安法頒布實施五周年、中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署成立五周年之際，駐港國家安全公署舉行升國旗儀式。香港特別行政區行政長官李家超致賀信。駐港國家安全公署署長董經緯出席並致辭。



李家超在賀信中表示，5年來，駐港國家安全公署嚴格按照香港國安法規定，監督、指導、協調、支持特區政府履行維護國家安全職責。感謝駐港國家安全公署的大力支持、卓越貢獻和無私付出，必將在中央堅強領導下同心協力，繼續攻堅克難、報效國家。



董經緯致辭表示，香港國安法的制定實施，在“一國兩制”實踐進程中具有重要里程碑意義。香港實現由亂到治重大轉折，正進入開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。駐港國家安全公署貫徹總體國家安全觀堅定不移，實施香港國安法堅定不移，防風險、保安全、護發展堅定不移，將繼續與香港特別行政區一道，共建高水平安全，為護航香港高質量發展、捍衛“一國兩制”偉大實踐作出新的更大貢獻。



駐港國家安全公署班子成員和幹部代表近150人參加升國旗儀式。香港特區政府政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、特區維護國家安全委員會秘書長區志光、警務處處長周一鳴、警務處副處長簡啟恩等應邀出席活動。