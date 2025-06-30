國台辦：賴清德變本加厲破壞兩岸關係

中評社北京6月30日電／國務院台辦發言人朱鳳蓮30日就台灣地區領導人28日在民進黨全代會講話及29日進行所謂“團結十講”第三講等兩次講話中涉兩岸關係內容答記者問指出，賴清德的講話無視島內各界的強烈反對聲浪，再次撕裂台灣社會民意，再次進行謀“獨”挑釁，變本加厲破壞兩岸關係。



她指出，賴清德在講話中渲染所謂“大陸威脅”，重彈“台獨”老調，升高兩岸敵意對抗，又是一通違背法理和歷史事實、罔顧島內主流民意的歪理邪說。他扭曲聯大第2758號決議，挑戰國際法權威；偷換概念、混淆是非，繼續兜售兩岸“互不隸屬”謬論，割裂兩岸法理歷史聯結，傷害兩岸同胞民族情感，完全是數典忘祖、背棄民族；一味操弄“反中抗中”，污衊抹黑祖國大陸為廣大台灣同胞謀福祉的真情實意，再次暴露其對兩岸同胞走近走親、交心交融的恐慌和抗拒。



她強調，台灣是中國的領土，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人，歷史經緯清晰，法理事實清楚，任何人任何勢力都無法否認，也不容否認。台灣光復是二戰後國際秩序的重要內容，更是兩岸同胞攜手捍衞民族尊嚴、守護共同家園的勝利成果，歷史必須銘記，成果不容踐踏。但凡違背中華民族整體利益搞倒行逆施，注定遭到失敗；挑戰國家領土主權搞“台獨”分裂，只是絕路一條。



她表示，兩岸同胞都期盼和平、發展、交流、合作。我們堅定順應兩岸同胞對美好生活的嚮往，致力於深化兩岸和平發展、融合發展，尊重、關愛、造福台灣同胞，讓台灣同胞更有獲得感、幸福感、歸屬感。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局冥頑不靈的“台獨”本性，看透他們的虛偽面目，揭穿他們的拙劣伎倆，同我們一道堅定做民族復興的同行者、兩岸和平的捍衞者，共謀祖國統一大業，共創民族復興偉業！