中評觀察：發展體育旅遊刺激本港經濟增長

簽約儀式活動現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月3日電（記者 段曉魯）日前，馬會支持十五運會和殘特奧會香港賽區簽署儀式在政府總部舉行。香港特區文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，辦好十五運會及殘特奧會是香港今年的重要任務，特區政府一直與粵澳兩地緊密合作，並藉此機會深化大灣區體育交流和融合發展。筆者認為，自從香港啟德體育園區的落成，香港舉辦大型體育賽事的能力不斷提升，應該通過多樣體育盛事，推廣體育旅遊，打造香港成為健康旅遊的目的地。



羅淑佩表示，由粵港澳三地首度攜手承辦的十五運會及殘特奧會，將分別於今年11月9日至21日和12月8日至15日舉行。全國運動會是國家規模最大、水平最高的綜合性運動盛事，四年一度，精彩不容錯過。而殘特奧會除了競技比賽，亦是彰顯傷健共融，鼓勵殘疾人士積極參與體育活動。辦好十五運會及殘特奧會是香港今年的重要任務，我們一直與粵澳兩地緊密合作，並藉此機會深化大灣區體育交流和融合發展。



羅淑佩稱，多年來，香港賽馬會一直致力推動公益事業，並全力支持香港特區以至國家體育事業的發展，從2008年北京奧運會、2010年廣州亞運會、2022年杭州亞運會，到今年的十五運會及殘特奧會，馬會一如既往在國家舉辦大型綜合運動會作出貢獻，亦與香港並肩同行。

