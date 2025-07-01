黃錦輝答中評：香港要開放態度看待AI發展

香港特區立法會議員黃錦輝（中評社資料圖） 中評社香港7月1日電（記者 段曉魯）香港特區立法會議員黃錦輝近日接受中評社記者訪問時表示，香港是一個開放、外向型的城市，無論是使用哪一個國家的科技程式，只要是有商業需求，香港都要持開放的態度，同時也要以一個開放的態度來看待如今AI的發展。



黃錦輝表示，AI的發展對香港發展新質生產力帶來了極大的幫助。現在香港勞動人口短缺，需要經常招聘外勞，AI的發展可以提升生產力，減少對人手的依賴，同時也可以降低成本，並且提高質量。特區政府近年來積極推動香港AI的發展，推出了很多AI＋計劃，在不同的領域支持AI發展。香港存在少子化與老齡化的問題，未來香港需要多利用AI，發展新質生產力。



黃錦輝表示，AI發展離不開人才，香港在AI應用方面的知識是非常豐富的，但AI發展非常快，需要不斷的去進步、去學習。特區政府也認識到了這一點，提出了搶人才計劃，同時也成立的人才小組統一推動香港人才方面的問題。現在美國有大型的AI語言模型，香港也需要自己的大型語言模型，雖然相關語言模型也在開發，但只停留在實驗的階段，希望香港早日有自己的大型語言模型，幫助企業及機構發展。



黃錦輝說，香港實行一國兩制，也是一個國際大都市，並不希望美西方利用科技手段打壓中國發展。香港是一個開放、外向型的城市，無論是使用哪一個國家的科技程式，只要是有商業需求，香港都要持開放的態度，同時也要以一個開放的態度來看待如今AI的發展。



