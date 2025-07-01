兩岸青年草原行　自然歷史交織

這是海拉爾要塞遺址博物館展出的重要物品（中評社 葉佳怡攝） 中評社呼倫貝爾7月1日電（實習記者 葉佳怡）6月30日，24位台灣青年繼續內蒙古呼倫貝爾的參訪行程，先後走進猛獁旅遊景區、呼倫湖及世界反法西斯戰爭海拉爾紀念園，通過自然生態與歷史文化的交融體驗，深化對內蒙古的認識與瞭解。



扎賚諾爾猛獁旅遊景區以冰河世紀的雄渾印記對話現代文旅，既是自然與歷史的交匯點，也是草原新城遞向世界的文化名片。24位台青沿雕塑群步道徐徐而行。青銅鑄造的猛獁家族巍然矗立，青年們仰首觀摩象群遷徙的凝固瞬間，指尖輕觸青銅象身冰涼的肌理紋路，用相機記錄下這神奇的瞬間，游牧先民與古生物共生的草原記憶，此刻化為兩岸同源的文化觸點。



台青們的腳步緊接著來到被譽為“草原之腎·北疆明珠”的呼倫湖。呼倫湖（蒙古語稱“達賚湖”）既是北方生態屏障核心，也是中蒙俄跨境生態走廊的關鍵樞紐，其作為草原游牧文明的“母親湖”，滋養了千年牧歌。他們紛紛觸摸“呼倫湖”和“達賚湖”景觀石碑、和大陸民眾一起拍照紀念、沿著呼倫湖環線散步閑聊、品嘗呼倫湖特色美食、乘著觀景車欣賞呼倫湖美景、在祈福點留下最美好的祝願，兩岸情在此刻再次升華。



當台青們的腳步邁入海拉爾要塞遺址博物館，殘害勞工、血腥鎮壓、奴化教育、細菌毒氣實驗等一系列日軍暴行撕扯著他們的心，一位台青談到：“雖然這已經成為歷史，但是這些惡行仍然十分殘忍。日軍在戰爭時無所不用其極，用我們中國同胞的人體去做如此殘忍的實驗，對中國人民實施的暴行是一段永遠不能磨滅的事實，無論什麼時候走進這段歷史都深深地感到痛心。”