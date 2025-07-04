中評觀察：馬帶台青看“中華民族了不起”

馬英九率台灣青年參觀酒泉衛星發射中心（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月4日電（記者 盧哲）中國國民黨前主席馬英九率台灣青年於6月14日至27日赴福建、甘肅訪問。一行人自6月21日抵甘肅省天水市參加公祭伏羲大典後，一路由東南往西北行進，沿河西走廊先後到訪武威、張掖、嘉峪關、酒泉、敦煌等地，參訪文化遺蹟與科技設施。記者觀察，馬英九甘肅之行是帶台灣青年行走在了中華民族的歷史與未來之中。誠如他在行程中所感歎——“中華民族真是了不起”，馬英九帶台灣青年從三個方面觸摸、感受了“中華民族了不起”。



首先，是文化的了不起。



馬英九率台灣青年在甘肅出席的首場活動，是21日在甘肅省天水市舉行的2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典。甘肅天水是中華人文始祖伏羲的故里，中華民族和中華文明的重要發祥地之一。天水伏羲廟，則是我國現存最為完整的伏羲祭祀建築，天水祭祀伏羲由來已久、世代傳承。



馬英九在出席伏羲大典之後說，帶台青參與大典意義非凡。這不但是中華民族追本溯源、尋根問祖的優良傳統，更是一個很好的機會，讓年輕人體驗中華文化與中華文明，在我們每一位中華兒女身上的深刻影響。馬英九強調，大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念，這也是台灣人民美德的一部分。



26日，兩岸共同弘揚中華文化活動在甘肅省敦煌市敦煌研究院舉辦，馬英九率台灣青年出席。著名敦煌學者、敦煌研究院名譽院長樊錦詩作主旨演講，闡釋敦煌文化遺產蘊含的中華文明精神標識，展示中華文化豐富內涵和獨特魅力，希望兩岸同胞加強交流，共同傳承弘揚中華文化。