韓國特檢組：不接受尹錫悅方變更調查日期要求

中評社北京6月30日電／據央視新聞：韓國負責調查緊急戒嚴事件的內亂特別檢察組6月30日表示，不接受前總統尹錫悅方面提出的調查日期變更要求。



特檢組方面指出，如果尹錫悅在特檢組要求的7月1日不到案接受調查，特檢組將在本周內指定其他調查日期和時間，再次要求尹錫悅到案接受調查。



特檢組6月30日下午舉行記者會通報稱，在當天16時左右收到了尹錫悅方面遞交的出席調查日期變更申請書，在經過內部討論後，決定不接受日期變更要求，並通知了尹錫悅方律師。特檢組方面指出，如果尹錫悅7月1日不到案接受調查，特檢組將立即在本周內制定調查日期和時間，再次傳喚尹錫悅到案接受調查。



特檢組方面同時還警告稱，如果尹錫悅方對下一次傳喚調查也不出席，特檢組將採取《刑事訴訟法》規定的最後階段的措施，如果出席調查後有被認定為妨礙調查的違反法律等行為，特檢組也將採取《刑事訴訟法》規定的相應措施。



尹錫悅此前已於28日接受了首次調查，但調查期間尹錫悅一度持消極抵制態度。特檢組表示調查內容眾多，無法通過一次傳喚完成。在首次調查結束後，特檢組表示已要求尹錫悅30日繼續接受調查，但尹錫悅方面隨後要求特檢組推遲調查日期，特檢組於29日晚表示將第二次調查延遲至7月1日進行，但尹錫悅方再次提出推遲調查日期。