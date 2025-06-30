日本政府將加速推進水產品對華出口手續

中評社香港6月30日電／共同社報導，日本政府30日表示將加速推進37個道府縣水產品恢復對華出口的手續。鑑於中國政府解除了在東京電力福島第一核電站處理水排放入海後實施的全面暫停進口措施，日方展開了行動。東日本大地震後就一直停止進口的10個都縣並非解禁對象，日方要求盡快撤銷限制。



農相小泉進次郎對媒體強調：“為迅速順利地恢復出口，我們將官民一體採取措施。”若能實現出口，則將是自2023年8月以來時隔約2年恢復。維持進口禁令的是宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟和長野。



若要恢復出口，日本國內的水產品企業需要重新申請貿易所需設施的在華註冊，農林水產省擬呼籲約900處加工和製造設施提交申請。此外還需要日本官方出具的衛生證明、放射性物質檢測合格證明和產區證明。到開始出口預計需要一些時間。



中國曾是日本水產品的最大出口目的地，日本政府一直強烈要求中方恢復進口。據農水省透露，包括裝飾品用等在內的水產品對華出口額在暫停前的2022年約為871億日元（約合人民幣43億元），佔全球的約22%，但2024年僅為約61億日元，跌至約2%。



日本政府2025年5月透露，已與中方就為恢復日本水產品進口啟動具體手續達成一致。