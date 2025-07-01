快評：賴民調持續下探　活在同溫層裡

中評社快評／《美麗島電子報》昨日公布的最新民調顯示，賴清德施政滿意度44.7%，為去年5月上任以來的新低，不滿意度為46.8%，高於滿意度，出現死亡交叉；另外，信任度為45%，不信任度為43%，信任度也創下其上任以來新低。



翻查資料，過去一年，不滿意賴清德施政比例從25.3%增加到46.8%，整整多出21.5%。



賴清德民調持續下探，與民眾對民進黨當局“施政停擺，專注在大罷免無法理解跟認同”有關，也與賴清德近日啟動“十講”，引發爭議、廣受抨擊有關。因為賴跳到第一線號召大罷免，不知反省，民調可能會繼續下跌。



賴清德44.7%的施政滿意度，距離綠營同溫層的底盤越來越近，活在同溫層裡。賴的“十講”前三講刻意撕裂台灣社會，破壞兩岸關係，升高兩岸敵意對抗，目的在強化“台獨”認同，為“大罷免”進行文宣造勢。讓賴難堪的是，其表現不獲多數民意理解跟認同，社會觀感厭惡。



賴民調持續下探，勢將累及施政及綠營推動的大罷免。前“立委”林濁水昨天指出，民調顯示，民眾對民進黨若“國會”過半恐無監督制衡的疑慮持續升高，喊停大罷免的時間不多了。“最強菜農”林佳新認為，賴清德的民調出現死亡交叉，恐怕不只是賴清德與大罷免的失敗，搞不好會是民進黨另一個惡夢的開始。