以伊停火硝煙難滅　世界進入新動蕩期

6月13日，以色列“鐵穹”防空系統攔截來襲的導彈。（圖片來源：美聯社） 中評社北京7月1日電／據大公報報導，7月1日，以色列和伊朗達成停火協議滿一周，雖然雙方之間目前不再劍拔弩張，但中東地區仍有零星衝突，巴以衝突何去何從仍是未知數。大公報特邀專家解讀這場可能重塑中東格局的12天衝突，及其當中的地緣政治影響。



6月13日，以色列對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗以發射彈道導彈回擊。美國中途下場，於6月22日轟炸了伊朗核設施，旋即又促成以伊於6月24日停火。這場為期12天的隔空對戰改變了中東格局，再次印證世界進入新的動蕩變革期，預警了一個更加危險、更不安全時代的到來。



開戰：老冤家矛盾大爆發



以伊開戰是雙方矛盾積累之後的一次大爆發，也是新一輪巴以衝突最驚人的後果。



以色列和伊朗是一對老冤家。1979年伊朗發生伊斯蘭革命，親美親以的巴列維王朝倒台，新政權則將反美反以作為外交政策和意識形態的支柱。以色列也逐漸改變對伊朗的態度，將伊朗視為頭號敵人和中東一切問題的根源。



兩國之間最難以調和的矛盾有二。



一是核問題之爭。伊朗長期面臨外部安全威脅，尤其是在兩伊戰爭中遭伊拉克化學武器攻擊後，下決心啟動核研發。此後，伊朗不斷提升核研發水平，保留了擁有核武器的可能。以色列認為伊朗核研發是尋求核武器的幌子，伊朗擁有核武器將對以色列構成“生死存亡”的威脅，並從根本上挑戰以色列在中東的絕對軍事優勢。因此，以色列千方百計阻止伊朗擁核，早已制定軍事打擊方案，進行了多次模擬軍演。