推進全面從嚴治黨　落實黨的自我革命要求

這是2025年5月11日在北京拍攝的中國共產黨歷史展覽館。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月1日電／據新華社報導，中共中央政治局6月30日下午就健全落實中央八項規定精神、糾治“四風”長效機制進行第二十一次集體學習。中共中央總書記習近平代表黨中央，向全國廣大共產黨員致以“七一”的節日問候！他在主持學習時強調，自我革命是我們黨跳出治亂興衰歷史周期率的第二個答案，從抓作風入手推進全面從嚴治黨是新時代黨的自我革命一條重要經驗。推進黨的自我革命，要在提高認識、增強黨性、規範權力運行、從嚴監督執紀、履行管黨治黨責任等方面進一步落實到位。



中央紀委國家監委黨風政風監督室主任趙保國同志就這個問題進行講解，提出工作建議。中央政治局的同志認真聽取講解，並進行了討論。



習近平在聽取講解和討論後發表重要講話。他指出，中央八項規定是黨中央徙木立信之舉，是新時代管黨治黨的標誌性措施。黨的十八大以來，黨中央以八項規定開局破題，堅持立鐵規矩、強硬約束，堅持以上率下、從中央政治局帶頭做起，堅持問題導向、聚焦糾治“四風”開展集中教育和一系列專項整治，堅持抓常抓細抓長、一個節點一個節點堅守和推進，堅持黨性黨風黨紀一起抓、正風肅紀反腐相貫通，刹住了不少過去認為不可能刹住的歪風，祛除了一些多年難以祛除的頑瘴痼疾，解決了很多群眾反映強烈的突出問題，黨風政風煥然一新，推動管黨治黨水平整體提升，為黨和國家事業發展凝聚起強大正能量。



習近平強調，我們黨肩負的中國式現代化建設任務十分繁重，面臨的執政環境異常複雜，自我革命這根弦必須綳得更緊。黨組織和黨員無論處在哪個層級、擔負什麼工作，都應該有自我革命的責任。領導幹部首先是高級幹部更要在自我革命上以身作則。



習近平指出，推進自我革命，必須固本培元、增強黨性。增強黨性，重在堅定理想信念，鑄牢對黨忠誠，厚植為民情懷，純正道德品質，保持清正廉潔。要加強理論武裝，堅守共產黨人精神追求；積極投身中國式現代化建設實踐，在幹事創業中磨礪奮鬥人生，在為民造福中升華道德境界；積極參加黨內政治生活，勇於自我省察，自覺接受黨組織教育和各方面監督。選人用人要加強黨性鑒別，注重考察幹部的境界格局和忠誠度廉潔度。