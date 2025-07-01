中評社北京7月1日電／網評：大力弘揚偉大建黨精神



來源：人民網 作者：齊霽



在中國共產黨成立104周年之際，兩則新聞令人深思。



一則是夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗成功實施，標誌著我國載人月球探測工程研製工作取得新的重要突破。從神舟到夢舟，從探月到登月，這是堅持自力更生、勇攀世界科技高峰的雄心壯志。



另一則新聞是受台風“蝴蝶”叠加季風影響，南方多地遭遇強降雨。暴雨中，廣東省茂名的駐村鎮幹部和村幹部聞汛而動，在山體滑坡前1小時，將25戶57名群眾全部安全轉移。爭分奪秒的生死競速，見證基層黨員幹部的擔當。



在重大科研攻關中衝鋒在前，在急難險重任務中挺膺擔當，在人民群眾需要時挺身而出，什麼是中國共產黨人？這就是！從中，我們能看到堅若磐石的初心使命，讀懂新時代共產黨的篤行不怠、奮勇拼搏。



一個多世紀的風雨兼程，今天的中國共產黨為什麼永葆生機活力、始終走在時代前列，為什麼能得到人民群眾衷心擁護和支持，贏得推進中國式現代化的歷史主動？



樹高千尺有根，江河萬裡有源。偉大建黨精神正是中國共產黨的精神之源。從嘉興南湖上的小小紅船，到領航中國的巍巍巨輪，從民族危難之際的浴血奮戰，到新時代驚濤駭浪中的砥礪前行……“堅持真理、堅守理想，踐行初心、擔當使命，不怕犧牲、英勇鬥爭，對黨忠誠、不負人民”的精神融入血脈和基因，無論是弱小還是強大，都始終不渝、矢志不移。