中國代表強烈要求加沙立即持久停火

這是6月30日在加沙城沿海地區拍攝的傷者。加沙城希法醫院30日發表聲明說，以色列軍隊當天空襲加沙城沿海地區一家咖啡館，造成至少34人死亡、數十人受傷。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月1日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰30日在安理會巴以問題公開會上發言，強烈要求立即實現加沙地帶持久停火。



傅聰說，當前中東地區深陷劇烈動蕩。以色列同伊朗剛剛達成脆弱的停火，就對黎巴嫩南部發動襲擊，造成人員傷亡。與此同時，巴勒斯坦人民的苦難還在持續加劇。巴勒斯坦人民經歷的慘劇，撼動著國際公平正義，拷問著人類道德良知。國際社會絕不應允許這樣的苦難繼續下去，必須採取緊急行動。



傅聰說，軍事手段無法實現持久和平，繼續延長戰爭只會導致更多傷亡。停火談判和政治解決才是解決問題的正確出路。中方敦促以色列立即停止在加沙的一切軍事行動。對當事方有重要影響力的國家，應當秉持公正負責任態度，為推動停火採取切實行動。加沙的人道災難已極度危急。以色列必須履行占領方的國際人道法義務，立即解除加沙封鎖，全面恢復人道物資准入，支持和配合聯合國等人道機構開展工作。以色列在約旦河西岸持續推進定居點政策。有關行為違反國際法和安理會決議，侵蝕巴勒斯坦獨立建國基礎。中方呼籲以色列停止對西岸的襲擊和定居點活動，遏制定居者暴力，撤銷對巴勒斯坦銀行的限制措施。



傅聰說，巴勒斯坦問題是中東問題的核心。落實“兩國方案”是解決巴勒斯坦問題的唯一可行路徑。國際社會應加強團結，共同為推進“兩國方案”政治進程提供支持和保障，堅定反對針對巴勒斯坦人的強迫遷移，反對吞並加沙和西岸的危險企圖。中方期待落實“兩國方案”高級別會議盡早復會。中方將繼續同國際社會一道，為平息加沙戰火、緩解人道災難、落實“兩國方案”、實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決作出不懈努力。