商務部回應加拿大政府關閉海康威視在加業務

這是6月5日在加拿大溫哥華港口集裝箱碼頭拍攝的貨櫃。加拿大統計局5日表示，受美國加征關稅等因素影響，拖累整體出口表現，加拿大4月份商品貿易逆差擴大至71億加元，創下歷史新高。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月1日電／據新華社報導，商務部新聞發言人6月30日表示，加方以“國家安全”為由，強行關閉海康威視在加業務，並禁止加政府部門購買或使用海康威視產品。中方對此強烈不滿、堅決反對。



有記者問：近期有媒體報導，加拿大高級官員6月27日在社交媒體表示，加政府在進行國家安全審查後，認為海康威視在加繼續運營將損害加國家安全，已命令其停止在加運營並關閉在加業務，並稱加政府還禁止政府部門購買或使用海康威視產品。請問商務部對此有何評論？商務部發言人作出上述回應。



發言人說，中國政府一貫鼓勵企業按照市場原則開展國際業務，並要求企業嚴格遵守駐在國法律法規。加方所謂“國家安全審查”過程不透明、結果不確定。加方做法是典型的泛化國家安全行為，不但損害中國企業合法權益，影響兩國企業合作信心，也會對中加正常經貿合作帶來干擾破壞。



發言人表示，當前，全球經濟秩序正遭受單邊主義和保護主義嚴重衝擊。中方敦促加方立即糾正錯誤做法，以實際行動支持貿易投資自由化便利化，停止將經貿問題政治化、泛安全化，為包括中國企業在內的各國企業在加投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。