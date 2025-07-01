特朗普又抱怨日本不買美國大米

5月6日，美國總統特朗普（左二）在華盛頓白宮迎接到訪的加拿大總理卡尼。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月1日電／據新華社報導，針對加拿大取消數字服務稅以推進對美貿易談判，美國白宮6月30日稱，加拿大向美國“屈服”，雙方將恢復貿易談判。歐盟同日表示將堅持數字立法主權立場，拒絕將相關法律問題納入歐美談判議程。與此同時，美國總統特朗普又把目標瞄准了日本，抱怨日本不買美國大米，稱要向日本發函。前一天，特朗普指責美日貿易“不公平”。



白宮：加拿大總理向特朗普“屈服”



美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特6月30日在記者會上說，加拿大總理馬克·卡尼於6月29日晚致電美國總統特朗普，表示將取消數字服務稅。萊維特稱這是美國科技公司的重大勝利。



“很簡單，加拿大總理卡尼向特朗普總統和美利堅合眾國屈服了，”她說，並將這一轉變歸功於特朗普強硬的談判風格。



萊維特還說：“特朗普總統很清楚……全世界每一個國家都需要與美國保持良好的貿易關係，加拿大當初誓言要實施數字服務稅是個錯誤，這項稅收將損害我們美國科技公司的利益。”



美國白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特當日在接受媒體採訪時說，在加拿大取消數字服務稅後，美國將“立即恢復”與加拿大的貿易談判。



哈西特表示，特朗普本月早些時候在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會上曾要求加拿大取消數字服務稅。“他們研究過此事，現在終於同意了。毫無疑問，這意味著我們可以重回談判桌。”



加拿大財政部6月29日在一份新聞稿中說，加拿大總理卡尼與美國總統特朗普已同意雙方恢復談判，以期在7月21日前達成協議。加財政部還宣布，將取消原定於6月30日生效的數字服務稅，以推進與美國的貿易談判。



美國一直反對加拿大徵收數字服務稅的計劃。特朗普6月27日在社交媒體上宣布，由於加拿大堅持推出針對美國科技公司的數字服務稅，美國決定立即停止與加拿大的所有貿易談判。