富權：賴清德親任“大罷免”總司令成敗難料

中評社香港7月1日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：賴清德親任“大罷免”總司令成敗難料。以下為文章內容。



在上週六舉行的民進黨“全代會”，因為今年沒有民進黨的黨職選舉、也非台灣地區的選舉年，沒有重大議題可供討論；但正好是在一個月後，由民進黨及其側翼有團體發起的“大罷免”運動，有二十四席中國國民黨“立委”進入第三階段投票，因而這次“全代會”就集中精力專攻“大罷免”的議題，而黨主席賴清德更是親自上場擔任“大罷免”的總司令，在致辭中聲言，“不只青鳥飛出，公民也發動大罷免，民進黨必須和公民同行”，這就等於是正式宣示，民進黨正式與其側翼團體“並肩作戰”，投入“大罷免”，而且從側翼團體的手中，奪過對“大罷免”的主導權。按照曾任民進黨副秘書長的游盈隆的說法，這也正式成為朝野政黨對決，藍綠對決，意義重大。



賴清德要親自擔任“大罷免”的總司令，從側翼團體的手中奪過對“大罷免”的主導權，原因很多，而最主要的原因有以下四個：



其一，賴清德眼看到“大罷免”將“有利可圖”，或將能扭轉其目前所面臨的“朝小野大”、“政令出不了『行政院』”的困境，因而就從當初的還要偽裝一下“中立”，轉變為直接介入，並要主導“大罷免”餘下程序的進程。這是典型的“摘桃子”心態及行為。



其二，罷免“大罷免”功虧一簣。在“大罷免”進行第二階段連署書時，民進黨的側翼團體已經出現了兵疲馬乏的跡象，全靠民進黨中央下令各涉事選區的民進黨基層組織及民代介入，才能完成徵集連署書的工作。按此規律，在第三階段投票前，由於“罷免”不同於選舉，不能進行類似競選宣傳的活動，因而側翼團體將會對動員支持者出門投票，遇到“老鼠拉龜——無從下手”的宭境，必須由民進黨及其基礎組織接手，以民進黨的組織能力進行投票動員。

