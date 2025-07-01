（圖片來源：新華社） 中評社北京7月1日電／據新華社報導

中國共產黨黨內統計公報



中共中央組織部



截至2024年12月31日，中國共產黨黨員總數為10027.1萬名，比2023年底淨增108.6萬名，增幅為1.1%。



中國共產黨現有基層組織525.0萬個，比2023年底淨增7.4萬個，增幅為1.4%。其中，基層黨委30.6萬個，總支部33.0萬個，支部461.4萬個。



一、黨員隊伍情況



黨員的性別、民族和學歷。女黨員3099.5萬名，占黨員總數的30.9%。少數民族黨員773.4萬名，占7.7%。大專及以上學歷黨員5778.6萬名，占57.6%。



黨員的年齡。30歲及以下黨員1227.2萬名，31至35歲黨員1076.4萬名，36至40歲黨員1147.5萬名，41至45歲黨員968.7萬名，46至50歲黨員904.1萬名，51至55歲黨員941.2萬名，56至60歲黨員864.6萬名，61歲及以上黨員2897.3萬名。



黨員的入黨時間。新中國成立前入黨的5.4萬名，新中國成立後至黨的十一屆三中全會前入黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中全會後至黨的十八大前入黨的5980.0萬名，黨的十八大以來入黨的2810.8萬名。



黨員的職業。工人（工勤技能人員）663.9萬名，農牧漁民2614.4萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1639.4萬名，企事業單位、社會組織管理人員1156.3萬名，黨政機關工作人員759.2萬名，