日本各界人士表達和平反戰心聲

日本籍解放軍老戰士元木光子。（圖片來源：中國駐日本大使館） 中評社北京7月1日電／據人民網報導，日前，中國駐日本大使館舉辦“銘記歷史、守護和平”紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會。來自日本全國各地的30多家和平友好團體代表、各界人士等300多人出席。各界代表在發言中反省殖民侵略歷史，表達銘記歷史、珍愛和平的共同心聲。



日本籍解放軍老戰士元木光子表示，今天我是從德島縣的鄉下坐飛機專程趕到東京，參加中國駐日本大使館舉辦的80周年紀念活動。從接到活動邀請起，我幾乎高興得睡不著覺。或許有人看到我坐著輪椅，覺得是我是個行動不便、顫顫巍巍的“老太太”。其實，最近我雙腿骨折了，醫生告訴我，像今天這樣長途跋涉參加活動是不可能的，但我真的太想來了，請求醫生說：這場活動我無論如何都要參加。今天來到會場，見到了這麼多致力於和平反戰、日中友好的各界人士，我心裡的喜悅無法用言語表達。“銘記歷史，守護和平”，這句話深深感動了我。我已經97歲了，不知道還能活幾年。但在我還活著的日子裡，作為一個日本人，將繼續與我的許多中國朋友們攜手同行，堅定地銘記歷史、守護和平，為和平盡我所能。



社民黨黨首福島瑞穗書面致辭表示，我們決不能忘記過去日本軍國主義對中國犯下的種種侵略暴行。將這一段歷史深深銘刻、代代相傳，是我們這一代人的責任，更是我們不重蹈覆轍的堅定決心。當前有人炒作根本不存在的所謂“台灣有事”，借此對中國採取敵對態度，進一步強化日本軍事力量。這種行為無疑是背離歷史、開歷史倒車的愚行，社民黨對此表示堅決反對。



繼承和發展村山談話會理事長藤田高景表示，日本前首相村山富市發表的“村山談話”，深刻反思軍國主義侵略戰爭和殖民統治給亞洲各國造成巨大損害和痛苦的歷史，代表日本政府表示“深切的反省”和“由衷的歉意”。另一方面，“村山談話”發表之後，日本執政黨的閣僚和高級官員仍然繼續發表一系列篡改和美化侵略歷史的言論，日本的一些保守派和右翼勢力攻擊“村山談話”是“自虐史觀”。這是極其錯誤的。維護日本榮譽的方法，就是捫心自問，日本過去對亞洲做了什麼，有沒有履行過賠償，有沒有對過去的歷史進行徹底的清算？正如著名評論家加藤周一指出：“歪曲歷史有百害而無一利，它對日中友好關係的傷害是最深的，而且也將傷害日本的榮譽。日本人的榮譽不在於對過去的錯誤進行掩蓋和粉飾，而在於能夠正視錯誤、勇敢面對並加以批判的勇氣。”