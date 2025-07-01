馬斯克再批“大而美”法案　重提美需要新政黨

中評社香港7月1日電／美國富商馬斯克再度批評被總統特朗普稱為“大而美”的大規模稅收與支出法案 ，他在社交平台發文，形容“大而美”法案建議的支出，將使美國債務增加5萬億美元。



據香港電台報導，馬斯克又猛烈批評共和黨，並再度聲言美國是時候建立一個真正關心人民的新政黨。



參議院正審議獲眾議院通過的稅收與支出法案，但馬斯克批評法案大幅增加開支，令美國債務上升，同時摧毀數百萬個就業崗位，造成巨大戰略傷害，亦與他曾參與的政府效率部目標背道而馳。



