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中方宣布對菲律賓前參議員托倫蒂諾實施制裁
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2025-07-01 12:34:39
中評社北京7月1日電／據外交部網站消息，外交部發言人1日宣布中方對菲律賓前參議員托倫蒂諾實施制裁。
一段時間以來，菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉華問題上採取了一系列惡意言行，損害中國利益，破壞中菲關係。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方決定，對在涉華問題上表現惡劣的菲律賓前參議員托倫蒂諾實施制裁，禁止其入境中國內地和香港、澳門。
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