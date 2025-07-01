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中方宣布對菲律賓前參議員托倫蒂諾實施制裁
http://www.CRNTT.com   2025-07-01 12:34:39


　　中評社北京7月1日電／據外交部網站消息，外交部發言人1日宣布中方對菲律賓前參議員托倫蒂諾實施制裁。

　　一段時間以來，菲律賓個別反華政客出於一己私利，在涉華問題上採取了一系列惡意言行，損害中國利益，破壞中菲關係。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方決定，對在涉華問題上表現惡劣的菲律賓前參議員托倫蒂諾實施制裁，禁止其入境中國內地和香港、澳門。

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