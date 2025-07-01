民調顯示日本民眾對美信任度降至新低

這是6月23日在日本沖繩拍攝的沖繩戰歿者追悼儀式現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月1日電／據新華社報導，日本《讀賣新聞》30日公布的6月全國輿論調查結果顯示，日本民眾對美國的信任度降至22%，創下自2000年以來的新低。分析認為，美國總統特朗普對盟國採取的強硬立場引發日本社會的廣泛擔憂，或是導致日本民眾對美信任度大幅下滑的主要原因。



調查顯示，此次日本民眾對美信任度較去年11月特朗普勝選後所做調查的34%下降了12個百分點。回顧2000年以來的數據，此前的最低紀錄為2018年特朗普首次執政期間的30%。當時，特朗普政府要求糾正對日貿易逆差，並在汽車等領域對日本施壓。



除“信任”美國的日本民眾比例下降外，此次調查中表示“不信任”美國的日本民眾比例升至68%，相比去年11月調查結果的55%出現明顯上升。



《讀賣新聞》指出，日本民眾對美信任度大幅下降，不僅反映出日本民眾對美國經濟政策的不安，也與其在中東局勢、俄烏衝突等國際問題上的立場密切相關。



早稻田大學教授中林美惠子指出，美國的國際形象在很大程度上取決於總統個人的言行。“特朗普政府即使面對盟國也採取強硬立場，這種做法正在加深不信任感。”

