我國經濟景氣水平總體擴張　三大指數均回升

6月28日拍攝的位於江蘇省江都經濟開發區的揚州中遠海運重工有限公司生產廠區（無人機照片）。時近年中，各地開足馬力，力爭完成“雙過半”（上半年經濟發展“時間過半、任務過半”）。 中評社北京7月1日電／據中國經濟網報導，國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會發布的最新中國採購經理指數顯示，6月份，製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.7%、50.5%和50.7%，比上月上升0.2個、0.2個和0.3個百分點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，三大指數均有所回升，我國經濟景氣水平總體保持擴張。



製造業PMI連續2個月上升



6月份，製造業PMI升至49.7%，在調查的21個行業中有11個位於擴張區間，比上月增加4個。中國物流信息中心專家文韜表示，製造業PMI連續2個月上升，表明宏觀經濟繼續恢復。



製造業產需指數均位於擴張區間。6月份，隨著外部干擾因素影響減弱，我國製造業回歸正常運行軌道，經濟內生動力穩定釋放，市場需求整體止降回升，新訂單指數為50.2%，較上月上升0.4個百分點，重回擴張區間。製造業出口也逐步恢復，6月份新出口訂單指數為47.7%，較上月上升0.2個百分點，連續2個月上升。在需求回升帶動下，企業生產活動保持穩定擴張，生產指數為51%，較上月上升0.3個百分點。在產需回升的帶動下，企業採購意願增強，採購量指數為50.2%，比上月上升2.6個百分點。



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，穩增長政策發力是6月份製造業PMI指數延續回升，特別是新訂單指數重返擴張區間的主要原因；市場需求擴張也對製造業生產形成較強拉動作用，連續2個月處於擴張區間。叠加貿易局勢緩和，帶動宏觀經濟景氣度繼續回升。



非製造業PMI擴張有所加快



6月份，非製造業商務活動指數為50.5%，比上月上升0.2個百分點，總體繼續保持擴張。