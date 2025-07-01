地緣風險降　黃金下試3199美元

中評社北京7月1日電／據大公報報導，美匯上周跌超過2%，最低見96.99，美匯已連跌五個月，勢創下自1986年以來最差的上半年走勢；原油價格周跌12%，創年內最差；現貨黃金跌幅擴大，觸及近一個月最低。中東局勢緩和、美國宏觀數據轉弱、聯儲局主席鮑威爾偏鴿派表態及貿易協議談判進展削弱黃金避險需求。



本周市場將再度聚焦關稅談判問題，並關注美國6月ISM製造業PMI、ADP就業數據、初請失業金人數、非農報告等關鍵數據，同時全球央行行長會議及鮑威爾去留動向猜測也備受關注。多空交織下，市場波動風險或加劇。



過去一周，中東地緣風險暫緩。美國6月Markit製造業和服務業PMI雖擴張，5月新屋銷售驟降、貿易逆差擴大、一季度GDP終值下修、消費支出與個人收入創多年新低，續請失業金人數升至兩年高位，不過5月耐用品訂單大幅增長；通脹方面，5月核心PCE物價環比上漲0.2%，消費動能趨弱。聯儲局受政治經濟夾擊，鮑威爾在國會報告中強調降息需更多數據支撐；9月或現降息窗口，關稅是關鍵變數，特朗普對其不滿並考慮接替人選。市場避險邏輯生變，中東局勢緩和叠加美國經濟疲軟，對黃金支撐顯著弱化。



關注央行行長會談



本周重點關注貿易關稅、全球主要央行行長會談、美國宏觀數據及鮑威爾辭職言論等。7月“關稅大限”臨近，美國財長稱可能對20國重征“對等關稅”，特朗普以數字服務稅為由終止與加拿大貿易談判。全球主要央行行長將進行小組會談，影響經濟及未來。此外，非農數據即將公布，市場預期6月非農就業增加12.9萬，失業率4.2%，若令人失望，聯儲局9月或開始寬鬆政策，10月和12月再降息。同時關於鮑威爾的去留言論也會擾動市場。



技術分析，黃金短期有下探震蕩修正跡象，重要支撐位在3199至3232美元，跌破3199美元存下行風險，關鍵阻力3324至3355美元，站穩3355美元有轉強機會。