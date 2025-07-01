訪港航母編隊門票　昨三輪預約極速額滿

左圖：參與雙航母編隊遠海實戰化訓練的055型驅逐艦延安艦即將訪港，但不開放參觀。右圖：參與雙航母編隊遠海實戰化訓練的054A型護衛艦運城艦將訪港並開放預約參觀。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月1日電／據大公報報導，山東艦航母編隊本周四起訪港5天，周六、日開放公眾參觀，10000張門票昨日通過解放軍駐香港部隊微信官方公眾號，接受公眾預約，吸引大批市民搶票，全部三輪時段均一分鐘左右全部滿額。未能預約登艦參觀的市民仍然可以到西環一帶、馬灣、迪士尼樂園碼頭等岸邊位置，遠距離觀看航母編隊。



山東艦航母編隊本周四（3日）起訪港五天，將會在7月5日及6日停泊在指定區域，供持票人士參觀，包括登艦瞭解艦上的武器裝備，以及觀看訓練展示。



今次艦艇開放活動，通過微信駐香港部隊官方公眾號“香江礪劍”開放預約參觀，並在昨日分三個時段線上發放10000張參觀門票，山東艦2000張，湛江艦及運城艦共8000張，每次最多預約兩人，約滿即止。



將停泊在港島西面錨地



大公報記者昨日分別在三個不同時段實測搶票。在上午十時的第一節，記者成功登入預約頁面，見到可預約山東艦或湛江艦及運城艦，並可選擇日子及登上接駁船的時段，但不到一分鐘，預約時段已全部顯示“約滿”。在下午三時的第二節，搶票情況繼續熱烈，同樣在一至兩分鐘已滿額。至晚上八時的第三節，不足三十秒已經全部顯示“約滿”。



成功取得參觀門票的市民，登艦參觀前必須憑預約所用的有效身份證件和電子二維碼兌換紙質參觀票，接受安檢後方可登艦參觀。其中山東艦，11歲以下兒童、孕婦及行動不便人士不能參觀。參觀票屬於非賣品，不得轉讓他人。



市民若然未能成功預約登艦參觀，仍然可以帶望遠鏡及攝影器材，在山東艦航母編隊訪港期間前往港九新界多個岸邊地點（詳見右表），遠距離觀賞首艘國產航母。據官方公布，山東艦將停泊在港島西面錨地，與2017年遼寧艦訪港的停泊位置相近，在青衣西南端青衣路一帶岸邊，被視為最理想的拍攝觀賞點之一。