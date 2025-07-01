香港舉行升旗儀式和酒會慶祝回歸28周年

7月1日，香港特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，慶祝香港回歸祖國28周年。（圖片來源：新華社） 中評社香港7月1日電／據新華網報導，香港特區政府1日上午舉行升旗儀式和酒會，慶祝香港回歸祖國28周年。



升旗儀式上午8時在灣仔金紫荊廣場舉行。全國政協副主席梁振英、香港特別行政區行政長官李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽，駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊負責人以及社會各界人士共同見證這一莊嚴時刻。



在香港警察銀樂隊演奏的《歌唱祖國》樂曲聲中，護旗方隊整齊劃一地踏著中式步操，護送中華人民共和國國旗和香港特別行政區區旗進入金紫荊廣場。



伴隨著雄壯激昂的國歌奏響，旗手振臂將國旗與區旗展向天空，鮮艶的中華人民共和國國旗和香港特別行政區區旗冉冉升起，迎風飄揚。全體人員肅立，行注目禮，高唱國歌。懸掛著國旗與區旗的特區政府飛行服務隊直升機駛過維多利亞港上空，消防處滅火輪在維港海面噴灑水柱致禮。



升旗儀式結束後，觀禮嘉賓移步香港會議展覽中心出席香港回歸祖國28周年慶祝酒會。李家超在酒會上致辭表示，本屆政府上任以來，推動改革、發展經濟、改善民生，陸續見到成果。未來會以高水平安全護航高質量發展，加快發展北部都會區，著力改善民生。他說，只要把握好機遇，不斷提升自身價值和競爭力，改革求進，創新創造，憑著香港人的智慧和經驗，“東方之珠”一定能夠在世界舞台上綻放更耀眼的光芒。



當天清晨，香港中聯辦、駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊等也舉行了升國旗儀式。