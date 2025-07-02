7月1日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京7月2日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧7月1日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



《北京青年報》記者：香港國安法公布實施5周年之際，個別西方政客、反華組織污蔑抹黑香港人權自由。同時，我們也注意到，今年以來，香港經濟在全球市場波動中穩步前行並綻放異彩，曾對香港未來持有疑慮的一些外國學者也重新看好香港發展。發言人對此有何評論？



毛寧：香港國安法公布實施5年來，香港法律體系更加完善，社會更加安定團結，香港居民依法享有的各項權利和自由得到更加充分的保障。個別西方政客、反華組織罔顧客觀事實，惡意抹黑“一國兩制”、詆毀香港法治，充分暴露了唯恐香港不亂的險惡用心。



在高水平安全護航之下，香港實現高質量發展。在這裡我願分享幾組數據：香港本地生產總值連續9個季度保持增長；國際金融中心地位穩居世界前三，世界競爭力排名重回全球三甲；外來直接投資流入金額位列全球第三，今年以來新股集資額排名世界第一；航空貨運量連續保持全球第一，國際航運中心發展指數全球第四；人才競爭力排名全球前十；加大對香港投資成為多家外國商會的優先選擇。這些都充分證明，香港經濟具有強勁韌性與活力，香港的國際吸引力只增不減。



今天是香港回歸祖國28周年的喜慶日子。我們相信，有祖國的堅定支持，有“一國兩制”方針的堅實保障，有特區政府的擔當作為，有社會各界的共同努力，香港前景廣闊、未來可期。



法新社記者：泰國憲法法院今天決定暫停佩通坦行使總理職權，啟動調查她在泰柬外交爭端中的行為。外交部對此有何評論？



毛寧：這是泰國內政，我不作評論。作為友好鄰邦，我們希望泰國保持穩定和發展。



法新社記者：美國司法部昨天稱取締了一個據稱幫助朝鮮通過遠程從事信息技術工作、為其武器計劃籌集資金的網絡。六名中國大陸公民和兩名台灣居民因涉案被起訴。外交部對此有何評論？



毛寧：中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。我們將採取一切必要措施，維護中國公民正當合法權益。



彭博社記者：外交部能否詳細說明菲律賓前參議員托倫蒂諾因什麼不當言行被中方制裁？能否提供更多細節和理由？



毛寧：外交部網站已經公布了有關實施制裁的決定，說明了具體情況，你可以查閱。我想強調的是，損害中國利益，必然要付出代價。