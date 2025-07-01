廣州文旅推介座談會在泰國舉辦

廣州文旅推介座談會會場。（圖片來源：人民網） 中評社北京7月1日電／據人民網報導，中泰建交50周年暨“中泰友誼金色50年”之際，由廣州市文化廣電旅遊局、中國南方航空、廣州嶺南集團和廣州城投集團聯合主辦的“廣州文旅（曼谷）推介座談會”於6月30日在泰國曼谷市隆重舉行。兩地政府代表、文旅部門及旅遊業界精英齊聚一堂，共同譜寫文旅合作新篇章。



雙方共同回顧了疫情期間守望相助的醫療物資捐贈、延續多年的雲端新春慶典，以及友城交往16年締造的25個合作項目，共同謀劃未來在經貿、文旅、環境治理等領域的合作。廣州代表團表示：“期待與曼谷攜手，互補優勢資源，共同搭建起中泰旅遊產業發展的共享平台，共同構築中泰文化聯動的橋梁，把兩國傳統友好的優勢轉化為合作共贏的動力，共同創造中泰命運共同體更美好的明天。”曼谷方面表示，泰中兩國長期保持深厚友誼，期待通過曼谷與廣州的持續合作，進一步實現互利共贏。



推介座談會聚焦簽證便利化等政策對雙向旅遊的催化作用。廣州代表團詳細解讀了中泰互免簽證政策實施後的顯著成效，重點推介了免簽證等利好政策，泰方代表盛贊這些政策“如同在泰中兩國間架起金色橋梁，讓‘說走就走’成為常態”。雙方表示，將共同努力，持續打造兩地“快旅慢游”新體驗。



推介環節通過視聽語言展現廣州文旅魅力。現場播放的廣州文旅宣傳片以航拍鏡頭掠過珠江兩岸，雲端之上的廣州塔與百年騎樓交相輝映。多家泰國旅行社對“美食文化之旅”“48小時深度體驗”等線路設計表現出濃厚興趣，認為簽證紅利與“機場快線＋電子支付＋多語種服務”便利體系的結合，將重塑泰國遊客體驗。



中國南方航空公司曼谷營業部作推介。據介紹，作為廣州文化旅遊海外推廣中心，南航依托這一重要平台，結合其核心品牌“廣州之路”，充分發揮自身密集的航線網絡優勢，通過舉辦大型文旅推介會、積極參與泰國國際旅遊展會、運用社交媒體精準營銷等多種創新形式，持續提升廣州作為國際旅遊目的地的全球知名度。今年夏秋季，南航在泰國市場的運力投入顯著提升，執飛泰國曼谷、普吉、清邁至中國各城市的往返航線每周超過100班。