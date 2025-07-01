馬斯克威脅讓支持“大而美”法案的議員落選

中評社北京7月1日電／據新華網報導，美國企業家埃隆·馬斯克6月30日在社交媒體發文，威脅要讓那些投票支持總統特朗普力推的大規模減稅及支出法案的國會議員們在明年輸掉選舉。



馬斯克在他掌管的社交媒體X上發文說：“每一個在競選時承諾削減政府開支，卻轉頭就投票支持史上最大債務增長法案的國會議員，都應該感到羞愧！如果我在這個地球上（有要）做的最後一件事，那就是讓他們明年輸掉黨內初選。”



馬斯克當天發了多條帖文，嚴厲批評總統特朗普力推的“大而美”法案，並說如果法案通過他會立即成立新政黨“美國黨”。



他寫道：“如果這個瘋狂的支出法案通過，‘美國黨’將在次日成立。”



特朗普6月29日在接受美國福克斯新聞頻道採訪中談及馬斯克時說，他的近期行為“不當”。特朗普還說，“關於電動汽車的強制政策，對他來說是一件很難的事。你知道，我不希望每個人都必須擁有一輛電動汽車。”



據美國媒體報導，“大而美”法案內容涉及美國政治的“敏感點”，包括大幅削減稅率、新能源補貼和社會保障支出以及增加軍費和邊境安全支出等。該法案5月在國會眾議院以一票優勢艱難通過，目前仍在參議院艱難“闖關”中。據估算，此法案未來10年將使美國聯邦政府的債務增加約3.8萬億美元。



馬斯克此前就曾批評“大而美”法案“極其瘋狂且具破壞性”。他在社交媒體發文說，該法案“將摧毀美國數百萬個就業崗位，並對我們國家造成巨大損害”。特朗普回應馬斯克的言論時曾說，馬斯克的不滿源於該法案提議取消電動汽車消費者的稅收抵免，這影響了馬斯克作為電動汽車製造商特斯拉首席執行官的利益。