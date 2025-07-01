慶祝建黨104周年交響音樂會在京舉行

這是2021年6月18日在北京拍攝的中國共產黨歷史展覽館。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月1日電／據新華社報導，6月30日晚8時，由中共中央宣傳部、文化和旅遊部、中央廣播電視總台主辦的慶祝中國共產黨成立104周年交響音樂會在中國共產黨歷史展覽館舉行。部分“七一勛章”獲得者、“時代楷模”、最美人物代表、“全國道德模範”和優秀基層黨員幹部代表，同首都各界群眾800餘人現場觀看演出。



音樂會通過交響樂及混聲合唱、民族器樂演奏等形式演繹了17首音樂作品。管弦樂序曲《紅旗頌》、交響合唱《在太行山上》《到敵人後方去》《游擊隊歌》《保衛黃河》、管弦樂《人民的勝利》等，緊緊圍繞“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”主題，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年；童聲合唱《我們的田野》歌唱田野風光，表達對勞動的讚美和對美好未來的憧憬；管弦樂《千里江山》《清風雲月》抒發了人民對祖國大好河山的熱愛，器樂聯奏《和美家園》以民族樂器展現不同地域、不同風格的音樂特色，讚美民族團結和睦；民樂與樂隊《煥彩國風》以年輕人喜愛的旋律為基礎進行融合改編，展現中華優秀傳統文化在新時代的蓬勃生命力；歌劇選段《珊瑚頌》、京歌《圓夢中國人》通過民族化曲調呈現民族精神與家國情懷的動人力量；管弦樂《光榮夢想》、交響合唱《新征程》將演出氛圍推向高潮，鼓舞文藝工作者和廣大人民群眾更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅定不移走中國特色社會主義道路，為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而努力奮鬥。



音樂會由中國交響樂團、中國歌劇舞劇院、中央歌劇院、中央芭蕾舞團、中央民族樂團、無錫交響樂團等單位聯合演出。景煥、袁丁等一批中青年藝術工作者同台獻藝。



音樂會將於7月1日晚在中央廣播電視總台綜合頻道、綜藝頻道黃金時段播出。