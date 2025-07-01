李家超上任三年　經濟改善民生陸續見成果

李家超致辭。（圖片來源：文匯報） 中評社北京7月1日電／據文匯報報導，行政長官李家超和政府高層官員今日（7月1日）出席升旗儀式和慶祝酒會，慶祝香港特別行政區成立28周年。李家超在慶祝酒會上致辭時表示，今日是香港特別行政區成立28周年的大日子，亦是本屆政府上任三周年。三年來政府推動改革，建立了安全穩定的香港，發展經濟，改善民生，陸續見到成果。



李家超指，自己改變了政府文化，建立“以結果為目標”的政府，完成基本法第23條本地立法，完成歷屆政府想做而未能達成的憲制責任，重建了一個安全的香港。今年在最安全城市排名中，香港排名全球第七。



此外，特區政府全力處理土地房屋問題，公屋輪候時間由6.1年下降至5.3年，並打擊濫用公屋，多收回約8700個單位，等於近11幢公屋，等同節省87億元的建築費。政府亦快速興建簡約公屋，今年會有約9500戶入夥。



李家超續指，本屆政府上任以來，香港經濟由負增長轉為正增長，家庭收入以中位數計增加3000元，上升超過11%。另外亦落實取消強積金對衝，強化互聯互通，提升金融競爭力，香港的金融競爭力上升一位，穩居世界第三。搶人才方面，已經抵港的專才、高才、優才超過21萬人，引進了84間從事前沿科技的重點企業，帶來約500億港元投資，創造超過2萬個職位。香港世界競爭力排名連續兩年上升，至世界第三； 人才競爭力排名重回十大，上升至世界第九。