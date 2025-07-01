踐行一國兩制初心　開創國安港好新局面

升旗儀式上午8時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行。（圖片來源：文匯報） 中評社北京7月1日電／據文匯報報導，今天是7月1日，是香港回歸祖國28周年的喜慶日子。政務司司長陳國基今日在社媒發文表示，在這個香港特區慶生的時刻，看到全港到處喜氣洋洋，市民開開心心享受節日的悠閑歡暢，不禁回想起28年來香港在國家引領支持下，在行政長官的堅強領導下，在全體市民共同奮鬥下，戰勝風浪挑戰的不平凡歷程，對香港開創美好前景更加信心滿滿。28年的不平凡歷程，是一國兩制實踐不斷探索、不斷深化、不斷取得成功的過程。在這四分之一多世紀中，香港內受“黑暴”破壞、疫情災害等挑戰，外受國際地緣政治博弈和經濟波動影響，每一步發展都特別不容易，其中最大的依靠是“一國兩制”方針的強大生命力，以及國家堅定不移維護香港繁榮穩定的堅強意志力。



陳國基指出，香港國安法“一法安香江”，築牢了國家安全的根基，為社會營造出安全穩定的發展環境。他強調，面對內外挑戰，國家始終對香港予以全力愛護和支持。從5年規劃到粵港澳大灣區建設，一項項大政策再加具體挺港措施，給香港創造無窮機遇，帶來澎湃動力。正是在這種力量的推動下，香港迅速走出“黑暴”叠加疫情的陰霾，迅速恢復經濟增長勢頭，而且各項經濟社會發展指標亮眼。香港再摘“全球最自由經濟體”桂冠，在國際金融中心排名中穩居世界第3，世界競爭力也升至全球第3； 香港金融市場活躍、股市暢旺，首半年本港新股集資額超過1000億港元，暫列世界排名第1； 在多項“搶人才”政策措施的加持下，香港人才競爭力重返全球前10...... 亮麗的指標，是堅守和踐行一國兩制初心的生動體現。



陳國基說，國家主席習近平在香港回歸祖國25周年之際視察香港時指出，“『一國兩制』的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定。”香港回歸28年的實踐一再證明，遵循“一國兩制”方針的規律，才能維護國安、實現港安家好的美好願景。在變幻的國際風雲中，國家以強大的綜合實力，沉著應對美國西方的各種挑戰，展現堅定信心和十足底氣，也讓港人看到開創更美好未來的巨大力量。香港前行的力量，來自一國兩制的制度優勢，來自在這種制度優勢下的自身獨特定位。國務院副總理丁薛祥在今年的全國兩會上強調，香港要發揮好背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。



陳國基續說，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍不久前在香港國安法五周年論壇發表主旨致辭時指出，要“把香港繁榮發展建立在更為安全、更為可靠的基礎之上”，並且提出了高水平安全、開放、法治、改革，這四個實現香港高質量發展的關鍵詞，點明了特區政府未來施政的重點方向。要實現高質量發展，政府要在繼續維護好高水平安全的同時，主動應變求變，改變思維、改變模式、改變機制、改變習慣，把挑戰轉化為機遇； 格局要寬、心胸要寬、視野要寬、思路要寬，要敢於創新、敢於作為、搶抓先機，凝聚起香港全社會創新發展的合力。在一國兩制實踐的新征程上，在開創國安港好新局面的過程中，政府會在行政長官的帶領下，更加擔當作為，竭盡全力。