加拿大取消數字服務稅　重啟與美貿易談判

中評社香港7月1日電／加拿大總理卡尼6月30日表示，他於29日晚與美國總統特朗普進行了電話交談，雙方決定恢復貿易談判，並繼續將此前商定的7月21日作為談判最後期限。



新華社報導，加拿大財政部29日宣佈，將取消原定於6月30日生效的數字服務稅，以推進與美國的貿易談判。美國白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特6月30日在接受媒體採訪時說，在加拿大取消數字服務稅後，美國將“立即恢復”與加拿大的貿易談判。



2020年，加拿大政府提出將對大型跨國數字企業徵收數字服務稅，包括提供在線廣告服務、流媒體服務或者社交媒體平台

的公司，希望通過此舉確保這些公司對當地市場有更公平的貢獻。



2024年，加拿大通過數字服務稅相關法案，將針對科技公司向加拿大用戶提供數字服務或出售加拿大用戶數據的收入徵收3%的稅，且起徵時間追溯至2022年。加拿大媒體報導，美方反對這項稅收，原因是它主要影響美國大型數字技術企業，包括亞馬遜、谷歌、元宇宙、優步和愛彼迎等。



美國貿易代表辦公室今年3月發佈國家貿易評估報告稱，大多數數字服務稅的設計方式都歧視美國公司，因為它們只針對美國公司，卻將從事類似業務的本國公司排除在外。此外，加拿大數字服務稅具有追溯性，將對美國公司產生影響。有統計顯示，如果該稅起徵時間追溯至2022年，美國公司將面臨超過20億美元的初始賬單。



加拿大財政部長商鵬飛6月26日表示，加方將如期於6月30日開始對大型科技企業徵收數字服務稅。特朗普隨即在社交媒體上宣佈，由於加拿大堅持推出針對美國科技公司的數字服務稅，美國決定立即停止與加拿大的所有貿易談判。



據加拿大媒體報導，加各界對美方威脅反應不一。加拿大商業委員會主席戈爾迪·海德在一份聲明中說，“為了讓貿易談判重回正軌，加拿大應立即提出取消數字服務稅，以換取美國取消關稅”。加拿大商會總裁兼首席執行官坎達絲·萊恩說，加拿大談判代表需要“有空間來駕馭”談判桌上的局勢。



多倫多貿易律師勞倫斯·赫爾曼則警告說，在新的雙邊安全與貿易談判正在進行以及美墨加協定重新談判即將開始之際，急於取消數字服務稅以取悅美方將失去談判籌碼。“加拿大不能在這種威脅下屈服。這將極大削弱我們在與美國談判中的地位，也會破壞加拿大與歐洲的關係。”