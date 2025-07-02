中評現場：升旗儀式　慶祝特區成立28週年

香港特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，慶祝香港回歸祖國28周年。（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月2日電（記者 段曉魯）7月1日是香港特區回歸28週年，灣仔金紫荊廣場上午舉行升旗儀式。香港特區行政長官李家超及夫人林麗嬋、數名前任行政長官，包括梁振英夫婦、曾蔭權夫婦和林鄭月娥到場出席升旗禮。



中央駐港機構代表也有出席，包括中聯辨主任周霽、外交部駐港公署特派員崔建春等人。其他出席嘉賓亦包括行會成員陳清霞、高永文、任志剛，以及多名立法會議員。



升旗儀式上午8時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行。香港特區行政長官李家超和夫人，由灣仔會展步入升旗儀式會場。警察銀樂隊現場奏樂，護旗方隊及儀仗隊以中式步操進場，飛行服務隊多架直升機分別懸掛國旗及區旗，飛越維港上空，消防船及水警輪則在會展對開海面噴水花致敬。與往年一樣，升旗儀式不設公眾觀禮區。



此外，制服團隊及學生合唱團代表也有出席此次升旗禮，在儀式舉辦前，香港特區行政長官李家超對他們進行檢閱並表示問好。升旗儀式結束後，特區政府在會展舉行慶祝酒會，由香港特區行政長官李家超主禮並致辭。



當天清晨，香港中聯辦、駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊等也舉行了升國旗儀式。