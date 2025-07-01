英媒：美政府政策危及美元“避風港”地位

中評社香港7月1日電／英國《金融時報》網站日前刊文指出，美國政府“採取過度擴張性財政政策”等做法，正令美元資產的“全球避風港”地位受到前所未有的質疑。受訪經濟學家擔憂，未來五到十年，美元資產能否繼續充當全球避險工具。新華社今天摘要文章如下：



美國政府宣布實施所謂“對等關稅”後，全球股市一度出現大幅拋售，而美元不升反降。這與“市場恐慌時資金流入美元”的常態相悖。美國得克薩斯大學奧斯汀分校助理教授薩羅傑·巴特拉伊說：“美國政策不確定性導致市場風險溢價上漲，從而推高美國長期債券收益率，壓低美元價格。”



當前，美元匯率處於幾年來低點，投資者對美國財政可持續性以及美聯儲獨立性的擔憂加劇。



“（美國）過度擴張的財政政策很可能促使全球投資者重新評估美元資產的吸引力。”美國約翰斯·霍普金斯大學經濟學家羅伯特·巴伯拉表示，如果這一情況成為現實，加之白宮接管美聯儲的事實——不管是解雇美聯儲主席鮑威爾還是任命一個傀儡來接替他，“那會讓我極度擔憂”。



美國杜克大學經濟學家安娜·切斯拉克表示：“財政赤字、政府刻意縮減美國資本賬戶和讓美元貶值的行動、美聯儲繼任安排的不確定性以及獨立性遭質疑，所有這些因素都在削弱美元的避險資產地位。”