中評社北京7月1日電／網評：不斷開辟百年大黨自我革命新境界



來源：人民網 作者：華寧



從嘉興南湖上一葉扁舟劃開歷史的漣漪，到今天駕馭民族復興的巍巍航船，我們黨以勇於自我革命的之姿，帶領人民奪取了各個歷史階段的一個又一個偉大勝利。



舉辦讀書班、專家講座、理論宣講等活動，組織開展各類警示教育活動，推動思想理論入腦入心、黨性信仰刻骨銘心；堅持有什麼問題就解決什麼問題，什麼問題突出就重點整治什麼問題，聚力用勁整治違規吃喝、違規收送禮品禮金、侵害群眾利益、不擔當不作為等不正之風問題；堅持走好新時代黨的群眾路線，推動黨員幹部在推動高質量發展、加強基層治理等方面擔當作為……



“四風”滌蕩而去，新風撲面而來。“勇於自我革命，是我們黨最鮮明的品格，也是我們黨最大的優勢”，這個重要概括的真理力量和實踐偉力，從當前正在開展的深入貫徹中央八項規定精神學習教育中感受深切。堅決落實中央八項規定精神、以嚴明紀律整飭作風，是黨的自我革命有效途徑。中央八項規定改變中國的生動實踐，有力彰顯了中國共產黨以自我革命破解大黨獨有難題的政治智慧。砥礪初心使命、激發“趕考”自覺、勇於自我革命，是百年大黨長盛不衰、不斷發展壯大的密碼，也是黨帶領人民開展社會革命、開創千秋偉業的法寶。



自我監督是世界性難題。為什麼我們黨可以毫無保留開展自我革命？正所謂，“不私，而天下自公”。我們黨之所以有自我革命的勇氣，是因為我們黨除了國家、民族、人民的利益，沒有任何自己的特殊利益，不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層利益。這種特殊品質，使得我們黨能夠保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，從人民的根本利益出發審視並解決自身問題。