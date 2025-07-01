中評社北京7月1日電／網評：守住江河安瀾，繪就人水和諧新畫卷



來源：人民網 作者：孟哲



近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於全面推進江河保護治理的意見》（以下簡稱《意見》），為新時代江河保護治理繪制了清晰的路線圖。



我國特殊的地理條件、氣候條件、水資源特點和人口經濟狀況，決定了我國江河保護治理工作的長期性、複雜性和艱巨性。此次《意見》的出台，正是立足中華民族永續發展的戰略高度，以更高站位、更寬視野、更大力度進行的頂層設計，為推進中國式現代化提供堅實的水安全保障。



構建現代防洪體系是守護江河安瀾的關鍵。從大禹治水的“疏川導滯”，到如今星羅棋布的現代水利工程，中華民族與水患的博弈從未停止。《意見》提出構建流域防洪減災新格局，要遵循“兩個堅持、三個轉變”的防災減災救災理念，科學確定不同江河流域防洪減災思路舉措，統籌處理好洪水蓄、滯、洩、排關係。既強調水庫、堤防、蓄滯洪區等“硬件”建設，築牢防洪工程體系；又注重延長洪水預見期、提升預報精準度等“軟件”保障，同時引導人口、產業向洪水低風險區合理遷移，以系統性治理守護人民群眾生命財產安全。



水資源節約集約利用是可持續發展的必然選擇。《意見》明確指出，要強化水資源剛性約束，全方位提升節水水平，科學配置江河流域水資源。我國人均水資源占有量不足世界平均水平的四分之一。落實“四水四定”原則、構建水資源剛性約束體系，是破解水資源短缺困局、實現人水和諧共生的關鍵路徑。比如，贛州市2024年農業用水總量24.15億立方米，比2023年下降0.64億立方米。威海市“十四五”期間新建改造供水管網1205公里，全市城市公共供水管網漏損率降至4.3%左右。這些實踐證明，唯有將節水理念融入生產生活的每個環節，才能實現從水源地到水龍頭的全鏈條高效管控。