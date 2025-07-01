賴清德“雜質說”引爆島內民怨。（圖片來源：台灣“中時新聞網”） 中評社北京7月1日電／據中國台灣網報導，台灣地區領導人賴清德近日在所謂“團結十講”第二講中宣稱，要“透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百練，打掉雜質”。一席驚人言論攪動台灣社會，“雜質說”在島內持續發酵。



雜質，意為某種物質中所夾雜的不純成分。賴清德口中的“透過選舉罷免打掉雜質”，擺明了是把“在野黨”民代比作“雜質”，要借“大罷免”除之而後快。這種將異己者視為“雜質”的做法，揭示了賴清德狂妄、扭曲的心態，為台灣社會做下極其負面的示範。



據報導，“雜質說”已迅速發酵進入島內校園。彰化縣近日有家長反應，家中就讀初中的孩子，回來說在學校有同學突然對他說“你是雜質”，孩子也立刻回擊對方說“你才是雜質”。該家長認為“雜質”一詞很難聽，是一種言語霸凌。



將“雜質”當作罵人的話，可見初中生也知道它是貶義詞。賴清德身居高位，卻“出口成臟”、目中無人，公然將不同意見者比為“雜質”，鏟除異己的醜惡嘴臉流露無疑。如今更將“雜質”一詞帶火進校園，荼毒青少年群體，何其可惡！



其實，賴清德界定“雜質”的標準很簡單，那就是“非我族類”，與自己政治立場、意見不同之人，即非綠政黨、非綠民代、非綠選民等等。如果按照這個標準，賴清德之流才是台灣社會的“雜質”。



首先，賴清德是“雙少數領導人”，其僅以40%的得票率當選，民進黨在台立法機構的席位也未過半。這一選舉結果清楚表明了台灣選民的態度，也就是說，賴清德之流並不代表台灣的主流民意。面對主流群體，被大多數選民拋棄的、只占據“少數”的民進黨當然就是“雜質”。