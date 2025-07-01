慶回歸廿八載　教大舉行升旗儀式

為慶祝香港回歸祖國暨香港特別行政區成立廿八周年，香港教育大學於大埔校園舉行升旗儀式。（圖片來源：文匯報） 中評社北京7月1日電／據文匯網報導，為慶祝香港回歸祖國暨香港特別行政區成立廿八周年，香港教育大學（教大）今早（7月1日）於大埔校園舉行升旗儀式。



出席升旗儀式的嘉賓包括外交部駐香港特別行政區特派員公署國際部主任王劍參贊、中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署聯絡局處長許彬杉先生、教大校董會主席黃友嘉博士、副主席陳浩華教授、校長李子建教授，聯同其他校董會成員、大學管理層、師生及校友，以及教大賽馬會小學及教大幼兒發展中心的學生和家長。此外，大埔民政事務處高級聯絡主任黃思敏女士及大埔北區議員胡綽謙先生亦有一同出席。儀式由教大學生升旗隊負責升掛國旗、區旗及校旗。



黃友嘉博士表示：“今年是香港回歸祖國廿八周年，亦是《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》公布實施五周年。今天我們在教大校園裡與一眾師生參加升旗儀式，共同感受國旗升起的神聖時刻，必能增強師生的愛國愛港情懷，樹立大家的國家意識和國民身份認同，這個過程具有深遠意義。”



陳浩華教授提到：“每一次升旗儀式都有助於增強師生的凝聚力，激發大家對國家發展的熱情，共同為建設更美好的香港和祖國而努力。”



李子建教授說：“升旗禮是最好的愛國教育課。作為香港高教界一員，我們肩負培養國家未來人才的重任，教大將繼續堅守＇立德樹人＇使命，為社會培養具備正確價值觀、深厚家國情懷和國際視野的多元人才。”