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韓國檢察總長請辭
http://www.CRNTT.com   2025-07-01 17:41:45


　　中評社北京7月1日電／據文匯網報導，據韓聯社7月1日報導，韓國檢察總長沈雨廷已提請辭職。

　　韓聯社援引法律界人士消息報導，沈雨廷前一日已表明辭職意向，卸任儀式將於2日在大檢察廳舉行。

　　6月29日，韓國總統李在明提名共同民主黨國會議員鄭成湖為法務部長官，任命律師奉旭為總統府民政首席秘書。韓國輿論認為，這表明新一屆政府迅速推進檢察系統改革的決心，改革或包括分離檢察機關的調查權和起訴權等核心內容。

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