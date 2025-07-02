香港特區28週年　李家超：寧做艱難改革者

酒會現場，主禮嘉賓還包括全國政協副主席梁振英、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署、外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國人民解放軍駐香港部隊負責人（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月2日電（記者 盧哲）香港特區政府1日在香港會議展覽中心舉行香港特別行政區成立二十八周年酒會。香港特區行政長官李家超在酒會致辭時表示，香港正值經濟轉型期，面對著挑戰和機遇；在“一國兩制”之下的優勢，香港機遇大於挑戰。展望未來，重點工作會在三方面：一是以高水平安全護航高質量發展；二是加快發展北部都會區；三是著力改善民生。他強調，寧願做艱難的改革者，不能做安逸的停滯者。



當天上午，在升旗儀式結束後，李家超與出席嘉賓步入香港會議展覽中心出席香港特別行政區成立二十八周年酒會。在樂曲表演及奏唱國歌之後，李家超及主禮嘉賓上台。李家超發表致辭。



李家超說，今日是中華人民共和國香港特別行政區成立二十八周年的大日子，也是本屆政府上任的三周年。三年來，政府推動改革，我們建立了安全和穩定的香港，我們發展經濟、改善民生，陸續見到成果。



“我改變了政府文化，建立以結果為目標的政府。我們完成了基本法第二十三條本地立法的憲制責任，完成歷屆政府想做而未能達成的歷史任務，我們重建一個安全的香港；今年在最安全城市排名裡面，香港排名全球第七。”李家超說，我們全力處理土地房屋問題：公屋輪候時間由6.1年下降至5.3年，縮短約九個半月；打擊濫用公屋，多收回約8700個單位，等於近11座公屋，等同省回約87億元建築費；我們快速興建“簡約公屋”，今年會有約9500戶入夥，讓9500個家庭即時解困。他還提到，本屆政府上任以來，香港經濟由負增長轉為正增長，家庭收入以中位數計增加三千元，上升超過百分之十一。