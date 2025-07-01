遭法院暫停職務　泰總理佩通坦：會證明清白

中評社香港7月1日電／泰國憲法法院暫停佩通坦的總理職務，並受理多名參議員的請願，調查她在與柬埔寨前首相洪森的通話外洩事件中是否違憲。佩通坦稱接受法院決定，會努力證明自己清白，並繼續為國家工作。



有線新聞報道，佩通坦在泰國總理府見記者，稱接受憲法法院決定，停職期間會繼續為國家工作，並會在法院規定的15天內提交申辯材料，就錄音事件證明自己清白，強調錄音中的言論是為了國家利益，向感到不安的國民致歉。



錄音事件觸發曼谷民眾日前示威，要求佩通坦下台。36名參議員亦指控她違反誠信及操守，向憲法法院提交請願書，要求調查她是否違憲。憲法法院9名法官一致同意受理請願書，並以7票對2票即日暫停佩通坦總理職務，直至法院作出裁決。副總理兼交通部長素里亞將出任看守總理。



在法院公布停職決定前，佩通坦重組內閣，涉及超過10個職位，其中佩通坦兼任文化部長，任命已獲泰王哇集拉隆功批准。外界估計她是為一旦被停職做準備，繼續以文化部長身份參加內閣會議。



佩通坦在與柬埔寨前首相洪森討論邊境衝突的通話中，稱呼對方為“叔叔”，又形容處理衝突的泰軍司令是敵人，被批評為緩和局勢討好洪森。退出執政聯盟的泰自豪黨計劃在國會周四復會後，對佩通坦提出不信任投票。



在佩通坦被停職的同一日，她的父親、前總理他信就冒犯君主罪首次出席聆訊，罪成可判囚15年。