日本2026年1月試採南鳥島海域稀土

中評社香港7月1日電／日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）將於2026年1月在南鳥島海域開始試採稀土。使用地球深部探測船“地球號”，從海平面下5500米處回收含有稀土的泥土。如果成功將成為全球首例。中國在全球稀土生產中佔到大半，日本希望開發國產資源。



日經新聞報導，日本專屬經濟區（EEZ）的海底分佈著富含稀土的泥土和岩石。僅南鳥島周邊，稀土儲量就被認為達到1600萬噸，是全球第3大規模。富含用於純電動汽車（EV）電機磁鐵的鏑和用於反應爐控制材料的釓等。



日本政府在海洋開發等重點戰略中，關於南鳥島周邊海域的稀土生產，提出“促進在2028年度以後儘早實現社會應用”。不過，由於距離海面的深度達到4000~6000米，具體情況尚未掌握。JAMSTEC作為內閣府的研究項目之一，將從地球深部探測船地球號上放下被稱為揚泥管的管道，吸取海底的泥土。



在2022年8~9月，JAMSTEC在茨城縣近海約2500米深的海底成功使用同樣的技術進行了試採。這次將在5500米的深度進行挖掘，驗證能否成功回收，從而為未來的正式開採鋪平道路。



此次海域的稀土試採最初計劃在2024年度進行，但由於向英國企業訂購的管道的製造延遲，實施時間推遲到2025年度。5月份完成了管道的採購，預計2026年1月開始試採。包括相關設備在內，採購管道花費大約120億日元。



試採將在南鳥島近海100~150公里的海域進行，包含管道的上下作業等，預計持續大約3周。將回收35噸左右的泥土，並通過地球號運輸回日本本土。預計每噸泥土可獲得2公斤左右的稀土。



2027年度，將進行更大規模的試採。計劃把作業時間延長1個多月，目標是回收1000噸泥土。計劃在南鳥島建設一個簡單的處理設施，以便更容易運輸到日本本土。稀土的回收成本將通過2027年度的試驗進行計算。



需要解決的課題是回收和運輸的成本以及開發實現實用化所需的技術。即使從海底回收泥土，但由於距離陸地較遠，運費也會增加。此外，還需要開發從泥土中提煉稀土的技術。



中國掌握全球大部分稀土生產，其出口管制影響了世界局勢。儘管目前尚不確定在南鳥島海域回收稀土泥土是否會成為盈利的項目，但其在經濟安全保障上具有意義，這是僅僅通過經濟效益無法衡量的。推動項目的JAMSTEC主題負責人川村善久表示：“日本擁有獨立回收稀土的技術至關重要”。



在日本國內，東京大學和日本財團也在推進回收“錳結核”（含有稀有金屬的岩石）的計劃。