外交部：香港前景廣闊、未來可期

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京7月2日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧7月1日在例行記者會上表示，有祖國的堅定支持，有“一國兩制”方針的堅實保障，有特區政府的擔當作為，有社會各界的共同努力，香港前景廣闊、未來可期。



有記者提問說，香港國安法公布實施5周年之際，個別西方政客、反華組織污蔑抹黑香港人權自由。同時，我們也注意到，今年以來，香港經濟在全球市場波動中穩步前行並綻放異彩，曾對香港未來持有疑慮的一些外國學者也重新看好香港發展。發言人對此有何評論？



毛寧表示，香港國安法公布實施5年來，香港法律體系更加完善，社會更加安定團結，香港居民依法享有的各項權利和自由得到更加充分的保障。個別西方政客、反華組織罔顧客觀事實，惡意抹黑“一國兩制”、詆毀香港法治，充分暴露了唯恐香港不亂的險惡用心。



毛寧指出，在高水平安全護航之下，香港實現高質量發展。在這裡我願分享幾組數據：香港本地生產總值連續9個季度保持增長；國際金融中心地位穩居世界前三，世界競爭力排名重回全球三甲；外來直接投資流入金額位列全球第三，今年以來新股集資額排名世界第一；航空貨運量連續保持全球第一，國際航運中心發展指數全球第四；人才競爭力排名全球前十；加大對香港投資成為多家外國商會的優先選擇。這些都充分證明，香港經濟具有強勁韌性與活力，香港的國際吸引力只增不減。



毛寧說，今天是香港回歸祖國28周年的喜慶日子。我們相信，有祖國的堅定支持，有“一國兩制”方針的堅實保障，有特區政府的擔當作為，有社會各界的共同努力，香港前景廣闊、未來可期。