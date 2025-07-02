美方稱多名中國公民因涉案被起訴　外交部回應

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京7月2日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧7月1日在例行記者會上應詢表示，我們將採取一切必要措施，維護中國公民正當合法權益。



有記者提問說，美國司法部昨天稱取締了一個據稱幫助朝鮮通過遠程從事信息技術工作、為其武器計劃籌集資金的網絡。六名中國大陸公民和兩名台灣居民因涉案被起訴。外交部對此有何評論？



毛寧指出，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。我們將採取一切必要措施，維護中國公民正當合法權益。