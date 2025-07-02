漳州研討國家統一與中華民族共同體意識建構

閩南師範大學黨委副書記、校長張龍海主持開幕式 中評社香港7月2日電(作者 陳秋燕)7月1日，第二屆“國家統一與兩岸同胞中華民族共同體意識建構”漳州論壇在漳州舉辦。全國人大常委會委員、民進中央副主席高友東，閩南師範大學黨委書記李順興，漳州市委常委、統戰部部長胡棟良出席開幕式並致辭，閩南師範大學黨委副書記、校長張龍海主持開幕式。



高友東指出，鑄牢中華民族共同體意識承載著厚重的時代使命與深遠的歷史意義，需根植於兩岸同胞共禦外侮、共擔國難的精神家園。他強調，要以抗日戰爭勝利暨台灣光復80周年為歷史契機，喚醒兩岸同胞共同的歷史記憶與文化認同，以漳州論壇為新起點，充分發揮福建作為兩岸融合發展示範區的政策優勢、漳州作為閩南文化發祥地的資源稟賦與區位優勢，以及閩南師範大學在兩岸文化交流研究中的平台作用，系統開展兩岸共同歷史研究，深化中華民族共同體理念的闡釋與實踐探索，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，促進兩岸同胞心靈契合，為服務國家統一大業凝聚磅礴力量。



胡棟良提到，論壇以探索兩岸同胞交往交流交融新路徑為核心，既是深化兩岸文化研究的創新實踐，更是凝聚融合發展共識的重要平台。作為台胞主要祖籍地、閩南文化重要發祥地，漳州將持續發揮對台獨特優勢，著力打造台胞台企登陸“第一家園”，共護中華文化根脈，為推進祖國統一大業、厚植民族認同注入強勁動能。

