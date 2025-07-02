快評：“十講”反效果　助藍白形塑對抗賴態勢

中評社快評／賴清德近日陸續展開“團結十講”，前四講內容引發不少爭議，批評者指其做法適得其反，加劇島內的政治分歧，同時引發大陸的憤怒反應，連綠營人士都開始出現批評的聲音。



賴清德第一講談猛獁象，第二講喊打掉雜質，第三講稱表決不是多數就贏，弄錯1946“制憲”台灣有派代表的史實。賴清德昨天發表的是第四講“國防”，指在野黨大砍“國防”預算。藍營昨天回應指賴清德惡性不改，又再造謠，只會操作“大罷免”怪罪藍白，是削弱台灣安全的罪人。台北市長蔣萬安“希望賴清德繼續講”，民眾關心的議題是用電、關稅等，而不是只搞政治不做正事。



前“立委”郭正亮認為，賴清德讓“大罷免”變熱戰，助藍營催票。藍委本來須組織動員，拜託支持者出來投不同意罷免，但賴清德聚焦讓“大罷免”變成熱戰，讓嚇壞的中間偏藍都會出來投票。郭正亮認同台灣民意基金會董事長游盈隆觀點，罷團希望冷，因為他們有基本盤；國民黨希望熱，對國民黨有利，現在看來是熱戰，是賴清德造成的。



偏綠名嘴溫朗東也認為，賴清德“團結十講”是嚴重戰略錯誤，影響“大罷免”。溫分析，近期民調及輿論氛圍顯示，藍白陣營正在形塑“對抗賴清德”的態勢，賴的高調發言與公開交鋒，使焦點從“大罷免”議題轉移，主軸失焦。“台獨”人士蔡丁貴指賴清德的“文膽草包”，“完全不懂罷免團體的心意”，“團結十講”的招魂模式不會有效果。



台灣“大罷免”7月26日首波投票，因賴“十講”效果不佳甚至反效果，藍營或能暫鬆一口氣，深綠則盼賴盡快調整喊停。近期賴清德民調持續下探，如果藍白陣營形塑的“對抗賴清德”的態勢成形，民進黨推動的“大罷免”必受衝擊。