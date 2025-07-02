江蘇：靶向發力　讓政務服務廉潔高效

參觀者學習廉潔知識（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據中國紀檢監察報報導，日前，江蘇省淮安市紀委監委工作人員前往淮安市某公司開展回訪時瞭解到，當地企業遷移已實現全程網辦，企業只需提交一次申請即可自主選擇同步辦理企業稅務等多項事務。



此前，淮安市紀委監委開展日常檢查時發現，企業遷移辦理周期長，增加企業時間和經濟成本。該市紀委監委推動市數據局、市場監管局等部門創新“企業遷移一件事”改革，實現企業遷移“一網通辦、一次辦結”。



淮安市紀委監委聚焦企業和群眾所需所盼，以“高效辦成一件事”為切口推進政務服務改革，推動把好事辦好、實事辦實。



“我們在日常監督檢查中發現，個別黨員領導幹部服務意識缺位。”該市監委委員袁安寶介紹，為進一步營造規範有序、廉潔高效的政務服務環境，該市紀委監委聯合市數據局開展窗口單位營商服務效能攻堅行動，制定服務效能提升實施方案，對市、縣（區）政務服務中心、鄉鎮便民服務中心等公共服務單位營業場所開展監督檢查，重點整治漠視群眾訴求、侵害群眾利益、不擔當不作為等問題，累計推動問題整改56件。



淮安市紀委監委立足職能職責，推動相關職能部門構建“12345熱線＋政務服務窗口”線上線下相融合的服務模式，為企業群眾提供辦事指引。該市紀委監委對辦理不動產登記時間長等問題分類梳理，運用“室組地”聯動、清單化跟蹤督查等方式，督促相關縣區、部門從辦好“一件事”拓展為“一類事”，優化流程、完善制度。洪澤區紀委監委實施“正風提效 真抓實幹”行動，政務服務標準化項目通過國家級試點驗收；淮陰區紀委監委推動相關部門利用政務服務網絡系統為群眾開辦證明……在市紀委監委監督推動下，淮安市政務服務整體水平不斷提升。