瑞幸咖啡美國紐約開店　布局全球化戰略

6月29日，劉佳迪（台上右一）在大連舉辦的一場咖啡杯測比賽中擔任技術評審。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，6月30日，瑞幸咖啡位於美國紐約曼哈頓的兩家PICK UP快取店開啟試營業。首日，兩家門店客流湧動，熱鬧非凡，這不僅彰顯了瑞幸咖啡品牌在美國的吸引力和市場潛力，更標誌著瑞幸咖啡向“創造世界級咖啡品牌”的願景邁出了關鍵一步。



此次試營業門店共有兩家，分別位於紐約中城和毗鄰紐約大學（NYU）的華盛頓廣場公園。兩地均處曼哈頓核心地帶，匯聚了大量學生、上班族及遊客，為瑞幸咖啡提供了密集的客源，同時也帶來了高要求、高頻次的咖啡消費需求。



瑞幸咖啡聯合創始人、首席執行官郭謹一表示：“美國作為全球最大咖啡消費市場之一，擁有深厚的咖啡文化，是瑞幸咖啡全球化布局中的重要戰略市場。自2023年以來，瑞幸咖啡逐步開拓亞洲市場，如今全球門店總數已突破2.4萬家。此次進軍美國，我們將憑借持續快速的產品創新、數字化運營體系以及優質的全球化供應鏈，為美國市場帶來更多元化的咖啡選擇和新鮮的消費體驗。”



在進入美國市場時，瑞幸咖啡在高品質、高便利性、高性價比的核心價值基礎上，進行了多層面的本土化調整和創新。



運營方面，瑞幸咖啡充分考慮美國消費者需求和習慣，引入全套智能化設備，員工掃碼即可快速完成飲品定制，既滿足消費者個性化口味需求，又保證高效出品，契合即買即取場景。同時，瑞幸咖啡APP接入Apple Pay、PayPal等本地主流支付方式，實現“線上點單＋到店自取”高效模式，為消費者提供便捷體驗。



為吸引更多消費者，瑞幸咖啡推出一系列優惠活動。消費者下載APP可享新人優惠，還可參與抽獎贏“全年免費咖啡”大獎。此外，參與線下快閃巴士互動、社交媒體打卡，可兌換限量版周邊禮物。