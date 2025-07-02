今季料兩住宅地招標　東湧及荃灣呼聲高

東湧第106A區（藍框內）有望本季招標。紅框內為已售出的106B區住宅地。（大公報） 中評社香港7月2日電／大公報報導，發展商近年忙於清理庫存，因而對增加土地儲備欠缺積極性，特區政府雖然維持土地供應政策，但實際上近兩年供地數量及規模都大幅減少，市場估計，目前市況未明顯回升情況下，相信本季只會推出一至兩幅小至中型住宅地招標。



本財政年度賣地計劃內衹有8幅住宅地，大部分地皮的估值由數億至10多億元，衹有曾流標的赤柱環角道豪宅地估值逾30億元。土地供應方面，屯門海珠路地皮已於6月底安排招標，並在8月8日截標，以及筲箕灣東大街、牛頭角彩興路及彩霞道共3幅土地仍在進行土地改劃程序，難在本季推出外，其餘土地可隨時推出招標應市。



東湧地供應近千夥 估值8億



由於特區政府今年初成功售出東湧第106B區住宅地，估計賣地表內的東湧第106A區地皮最有機會在本季推售。另外，早前完成土地改劃程序的荃灣永順街住宅地，同樣有機會在本季登場。該兩幅住宅地略具規模，東湧第106A區預計提供近千夥，估值8億多元；荃灣永順街地可供應近800個中小型單位，估值中位數15億元，兩幅地皮對中型發展商而言，投資額及風險也不大，相信能吸引發展商入標。